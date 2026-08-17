YPG yöneticisi: İsrail’in hedefleri Kürtler açısından da büyük tehdit, Erdoğan'ın başlattığı süreci anlamlı buluyoruz

YPG’nin Kobani sorumlusu Mahmut Berhudan’ın AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesine yaptığı açıklamalar devam ediyor.

İsrail’in genişlemeye çalıştığı bölgede Arap ve Türkmenler dışında Kürtlerin de olduğunu belirten Berhudan, bunun kendileri için de tehdit olduğunu dile getirirken, “İsrail’in dinî, siyasi ve askerî hedefleri Kürtler açısından da büyük tehdit. İşte bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin başlattığı ‘Terörsüz Bölge’ sürecini anlamlı buluyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde Suriye ordusunun birer neferi olacağız. Golan-Kuneytra-Dera hattında İsrail işgali ve tehdidi sürüyor. Şam bize o hatta görev verirse seve seve gideriz, orada konuşlanırız. Savaş durumu olursa vatanımız için çarpışmaktan tereddüt etmeyiz. Şunu bütün samimiyetimle söyleyeyim, şu an evde oturmak yerine o bölgede bulunmak isterim” dedi.

'ABD'nin verdiği silahlar abartıldı'

ABD’nin YPG’ye verdiği silah desteğine ilişkin soruya yanıt veren Berhudan, “Amerika ile doğrudan askerî temasımız terör örgütü DEAŞ’ın Ayn el-Arab saldırısı ile başladı. O dönem kim, nasıl yardım ederse etsin kabul edecek durumdaydık. Sonrasında 10 yıl yoğun bir birlikteliğimiz oldu. Bize verilen silahlar konusunda biraz abartı olduğunu söylemek zorundayım. Askerî araç, gereç ve mühimmat açısından evet, ciddi denilebilecek düzeyde destek gördük. Fakat silahlar konusunda inanın bazen paslı, kesmeyen kılıçları bize yolladılar” diye konuştu.

'Erdoğan'a haksızlık olur'

Daha önce Erdoğan’a yönelik IŞİD eleştirileri yapan YPG adına bu kez farklı değerlendirmeler paylaşan Berhudan, şöyle konuştu:

“Bazı çevreler o dönem DEAŞ'ın varlığı ve eylemleri ile ilgili Erdoğan'ı suçladı. Oysa DEAŞ Suriye ve Kürtlere olduğu kadar Türkiye'ye de büyük zararlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Türk askeri, DEAŞ’la yoğun şekilde savaştı. Şuna da özellikle dikkat çekmek isterim, Avrupa’da bile bombalar patlatan bu örgüt, İran ve İsrail’de asla eylem yapmadı. Burası çok ilginç bir nokta. Ayrıca DEAŞ’ın en büyük militan kaynağı Avrupa’ydı. Buna Rusya-Kafkasya, Körfez ülkeleri, Tunus, Libya ve Fas’ı da dahil edebiliriz. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, bu çok uluslu operasyonun parçası ilan etmek büyük haksızlık olur"

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