Yozgat'ta işçileri taşıyan midibüs devrildi: Yaralılar var

Kaza, saat 07.00 sıralarında Yozgat E-88 kara yolu üzerindeki terminal kavşağında meydana geldi. 42 yaşındaki Seçkin Şakı yönetimindeki midibüs, kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi. Kazada midibüs şoförü ile 5 işçi yaralandı.

Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, işçiler, midibüsün frenlerinin tutmadığını, şoförün kavşakta bekleyen araçlara çarpmamak için yan yola dönüş yaptığını, bu nedenle kazanın yaşadığını söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.