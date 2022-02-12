Yozgat’ta geçen yılın aralık ayı itibariyle 2 liradan satılan 200 gram ekmek, bugünden itibaren 2 lira 50 kuruştan satılmaya başlandı.
Öte yandan 200 gram pide 2 lira 75 kuruş, 200 gram parmak çörekse 3 lira oldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Yozgat’ta ekmeğe zam: 2 lira 50 kuruş oldu
Yozgat’ta ekmek 2 lira 50 kuruş oldu.
Haber Merkezi
Yozgat’ta geçen yılın aralık ayı itibariyle 2 liradan satılan 200 gram ekmek, bugünden itibaren 2 lira 50 kuruştan satılmaya başlandı.
Öte yandan 200 gram pide 2 lira 75 kuruş, 200 gram parmak çörekse 3 lira oldu.