Yozgat'ta doğalgaz patlaması: Bina çöktü, 4 kişi enkaz altında kaldı

Yozgat’ın Yerköy ilçesi ile Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi sınırında bulunan Gültepe Mahallesi'nde İhsan Yorulmaz’a ait müstakil binada doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama, binanın çökmesine neden oldu.

Enkaz altında kalan dört aile bireyi AFAD’ın çalışması ile sağ olarak çıkartılıp yakın hastanelere sevk edildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat da patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.

Vali Polat olay yerinde yaptığı açıklamada, “Patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Arkadaşlarımız inceliyorlar. Asıl neden raporlardan sonra ortaya çıkacak. Şükür herhangi bir can kaybımız yoktur. İki vatandaşımız zaten kendi imkanlarıyla çıkmıştır. Çocuğumuz da az önce çıkartıldı. Sağlık durumları iyi. Rabbimiz büyüğünden korusun. Devletimizin tüm ekip ve kurumları buradadır. Şu an için bir sıkıntı yoktur. Tekrar ekiplerimize teşekkür edip vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum” dedi. (İHA)