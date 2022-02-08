Yozgat Emniyet Müdürü sadece AKP’yi ziyaret etti

Askere giderken trafik kazasında hayatını kaybeden gencin Çayıralan'daki cenaze törenine katılan Murat Esentürk, tören sonrası AKP ilçe binasını ziyaret etti. Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Esentürk'ün tavrına tepki gösterdi. Keven “Bu vahim bir durum. Müdür, Çayıralan'da katıldığı bir cenaze sonrası AKP ilçe binasını ziyaret edip parti teşkilatı ile yemek yiyor. Parti devleti manzaraları devlet ciddiyetine yakışmıyor. Aynı İl Emniyet Müdürü geçtiğimiz ay gündemi uzun süre meşgul eden AKP Yozgat teşkilatı içindeki uyuşturucu krizine de ‘Komplo' demiş ve herhangi bir incelemede bulunmamıştı” dedi. AKP ilçe Başkanı Şahin Şahiner ise ziyaret için, “Kendisi arkadaşımız, büyüğümüz. Misafirperverlik gösterdik. Resmi üniformalı da değildi zaten. Art niyet aramamak lazım” ifadelerini kullandı.