Yorumcu oldu: Tuğçe Kazaz'dan 'tarihi' uçuş

AKP yandaşı eski manken Tuğçe Kazaz, yandaş kanallarda yorumculuğa da başladı.

TVNET'te katıldığı bir programda dış politika üzerine konuşan Kazaz, "Adalar zaten Lozan Anlaşması'nın sonunda yazılmış olan bir maddeyle 'Türkiye'nin söz hakkı gizli tutulmalıdır' maddesiyle bize geldi. İngiltere de, Almanya da bize vermek istedi. Ama 'her nedense' İsmet İnönü adaları almaktan korktu" gibi ilginç ifadeler kullandı.

Burada da durmayan Kazaz, "Ben sınırların tekrar çizilmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye'nin de gerekirse sınırlarını genişletip, hakim olduğu mazlum coğrafyalarda, onların etnik kökenlerine, topraklarına karışmadan huzur içinde yaşatması gerektiğine inanıyorum bir devlet olarak. Gerekirse adalara girilmeli. Yunan Adaları bugün silahlandırdı" dedi.