Yönetmen Yalçın Yelence yaşamını yitirdi

Yönetmen Yalçın Yelence, tedavi gördüğü İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde 69 yaşında yaşamını yitirdi.

"Bizimkiler" ve "Perihan Abla" dizilerinin yönetmeni Yalçın Yelence, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanmış yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altında olan Yalçın Yelence, bugün hayatını kaybetti.

Usta yönetmenin cenazesinin yarın Kartal Soğanlı Safa Camii'nden kaldırılacak

Yalçın Yelence, 1954’te Ankara’da doğdu.

1976’da Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon bölümünden mezun olan usta yönetmen, 1977’den 1983’e kadar radyo skeçleri yazdı.

TRT’nin ilk dış yapımı olan, “Bay Alkolü Takdimimdir” dizisinin senaryo yazarı olan Yelence, “Perihan Abla”, “Bizimkiler”, “Yarı Şaka Yarı Ciddi” ve “Yazlıkçılar” gibi pek çok unutulmaz televizyon yapımına yönetmen, öykü ve senaryo yazarı olarak imza attı.

Yelence, “Kars’ın Solan Rengi: Molokanlar” belgeseli ile, 9. Altın Safran Belgesel Film Yarışması’nda profesyonel dalda birincilik ödülü kazandı.

Yelence’nin yönettiği yapımlar arasında “Babba”, “Memleket Hikayeleri: Eminem”, “Memleket Hikayeleri: Tabancanın Sapını Gülle Donatacağım”, “Operasyon Cennet”, “Mavi Kolye”, “Aşk Meydan Savaşı”, “Kibar Ana”, “Mihriban”, “Duruşma”, “Oğlum Adam Olacak” adlı dizi ve filmler de yer alıyor.