Yönetmen Selman Nacar’a San Sebastian Film Festivali’nden ödül

İspanya’nın dünya çapındaki en önemli sinema etkinliği San Sebastian Film Festivali’nde ‘WIP Europa’ ödülünün sahibi ‘Tereddüt Çizgisi’ filmiyle bu yıl da Selman Nacar oldu.

Bu yıl 70’incisi düzenlenen festivalin Avrupa ve Latin Amerika sinemasının üretimini teşvik etmek ve yapım sonrası aşamada filmlerin tamamlanmasını desteklemek için verdiği ‘endüstri ödülleri’ sahibini buldu.

Geçen yıl WIP Europa’yı ‘İki Şafak Arasında’ adlı filmiyle kazanan Nacar, bu yıl aynı ödülü ‘Tereddüt Çizgisi’yle aldı.

Nacar, ayrıca, 10 bin avroluk para ödülünün sahibi oldu.

Latin Amerika’dan gelen filmlerin yarıştığı ‘WIP LATAM’ ödülüyse Arjantinli yönetmen Martin Benchimol’un ‘El Castillo’ adlı filmine verildi.

San Sebastian Film Festivali’nin ‘Altın İstiridye’ ödülünün verildiği ana yarışmasını kazanan film 24 Eylül’de belli olacak.

Yönetmen Tuzdan Kale (2018), Yönetmen Aidiyet (2019), İki Şafak Arasında (2021) gibi filmleriyle beğeni toplamıştı.