Yönetmelik değişti: Otobüslere uçak modeli

Otobüs firmaları, uçaklarda olduğu gibi seyahate başlamadan önce emniyet kemeri kullanım zorunluluğuna ilişkin sesli veya görüntülü şekilde yolcuları bilgilendirecek, kurala uymayan otobüs firmaları ile yolculara yaptırım uygulanacak.

NTV’nin aktardığı haberde edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda yolcu taşımacılığı için yetki belgesi alanlara, seyahate başlamadan önce taşıt içinde emniyet kemeri kullanım zorunluluğuna ilişkin sesli veya görüntülü olarak yolcuları bilgilendirme zorunluluğu getirildi. Uçaklarda uygulanan yöntemin benzeri modelle can güvenliğinin korunması hedefleniyor.

Hem firmaya hem yolcuya ceza

Bakanlık söz konusu bilgilendirmenin içeriğine ilişkin ayrıca düzenleme yapabilecek. Bu kurala uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma cezası verilecek. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen yolculara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari yaptırım uygulanacak. Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Trafik Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu bulunuyor.

Yapılan anonsa veya görüntülü uyarıya rağmen emniyet kemeri takmadığı belirlenen yolculara para cezası veriliyor. Sesli ve görüntülü uyarı uygulamasıyla birlikte emniyet kemeri takma zorunluluğuna yönelik denetimlerin de artırılacağı belirtiliyor.