Yöneticiler üstünü örttü: Merkez Bankası'nda çalışan kadınlara taciz ve mobbing

Cebimizdeki banknotların basımının yapıldığı Ankara’daki Merkez Bankası (TCMB) Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü’nde iki kadın teknik personel tacize uğradı.

Amirleri tacizciyi disipline vereceğine olayın üstünü örtmeye çalıştı. Üstelik mağdur kadınlarla, “Necati’nin civcivleri’ diye dalga geçildi. Tacize uğrayan personel stresten beyin kanaması geçirip anjiyo olunca olay büyüdü.

Tacizin araştırması için müfettişler görevlendirildi.

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Kadın personel durumu amirine bildirdi, şikayetçi oldu

Sözcü’den Erdoğan Süzer'in haberine göre, kağıt paraların basıldığı ve üst düzey güvenlik önlemleriyle kale gibi korunan Ankara’daki banknot matbaasında işe yeni başlayan kadın personel, aynı yerde görevli "Necati isimli" personelin tacizine uğradı. Bunun üzerine kadın personel durumu amirine bildirip şikayetçi oldu.

Ancak amirin olayın üzerine gitmediği, aksine üstünü örtmeye çalıştığı iddia edildi. Aynı erkek personelin başka bir kadın personele de aynı şekilde tacizde bulunduğu, bu olayın da üstünün örtüldüğü belirtildi.

Olayın üstü örtülünce tacize uğrayan personel beyin kanaması geçirdi

Taciz ve ardından yöneticilerin alaycı yaklaşımlarına dayanamayan kadın personel sonunda beyin kanaması geçirip anjiyo oldu ve taciz skandalı tepe yöneticilere kadar ulaştı. Merkez Bankası yönetimi olayı araştırması için müfettiş görevlendirdi.

Müfettişlerin uzun süren soruşturma ve araştırması geçen hafta tamamlandı.

Müfettiş raporlarına göre tacizle suçlanan personel ile olayın üstünü örtmeye çalışan amirleri hakkında idari ve adli işlem yapılabileceği bildirildi.

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