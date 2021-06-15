Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırıyla ilgili bir gözaltı daha

Trabzon'da, Yomra Belediye Başkanı Bıyık’a silahlı saldırı olayına ilişkin saldırganı azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan Tolgahan Kılıç’ın babası Ayhan Kılıç da gözaltına alındı.
DHA'da yer alan habere göre, ilçede ihalesi iptal edilen kültür merkezi inşaatıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen saldırıya ilişkin soruşturmayı genişleten polis ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan, tutuklu Tolgahan Kılıç’ın babası Ayhan Kılıç’ı gözaltına aldı.
Ayhan Kılıç, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırının zanlısı 28 yaşındaki Halit Aytekin ile azmettiricisi olduğu iddia edilen Tolgahan Kılıç, 2 gün önce sevk edildikleri Trabzon Adliyesi'nde savcılıkta alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.