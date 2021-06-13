Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Trabzon'da Yomra ilçe belediyesinin İYİP'li Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırının zanlısı 28 yaşındaki Halit A. (28) ile azmettiricisi olduğu iddia edilen Tolgahan K. bugün sevk edildikleri Trabzon Adliyesi'nde savcılıkta alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İHA'nın haberine göre Halit A.'nın emniyetteki ifadesinde saldırıyı kendisinden para istediği ve alamadığı için gerçekleştirdiğini söylediği, savcılıktaki ifadesindeyse olayı Tolgahan K. ile planladıklarını itiraf ettiği belirtildi. Tolgahan K.'nin ise ifadesinde azmettirici olduğu yönündeki iddiaları reddettiği öğrenildi.

Yomra Belediye Başkanı Bıyık 11 Haziran Cuma sabahı belediye binası önünde makam aracından indikten sonra bir kişi tarafından silahla ateş edilmişti. Bıyık saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Olayın ardından kaçan şüpheli Halit A. ile azmettiricisi olduğu ileri sürülen Tolgahan K. aynı gün yakalanmıştı.