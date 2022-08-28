Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Taranoğlu'nun istifa ettiği öne sürüldü

Ülkücü mafya Sedat Peker'in yolsuzluk yaptığını iddia ettiği Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifasını sunduğu öne sürüldü.

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan gazeteci Erk Acarer, "Peker, bir kişiyi daha Ada’dan gönderdi. Serkan Taranoğlu sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Aslında doğru artık o eski o değil. Akıl sağlığını yitirdi. Peker bir yandaş öğütme makinesi gibi. Berat’ın kağıt imha makinesinden bile işlevsel" paylaşımında bulundu.

Taranoğlu'nun, 8 Ocak 2019 tarihinden bu yana AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a danışmanlık yaptığı öğrenilmişti.