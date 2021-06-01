'Yolsuzluk haberi yapan gazeteciye baskın, gazete basanlar serbest'

Mayıs ayında 14 gazeteci hakim karşısına çıkarken, 2 gazeteci toplam 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Basın Kartı Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, Danıştay’ın iptal gerekçesi yok sayılarak basın kartlarının keyfi, soyut gerekçelerle iptali kolaylaştırıldı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, hazırladığı "Mayıs ayı Basın Özgürlüğü Raporu"yla ilgili açıklamasında, "Mayıs ayında da gazeteler, gazeteciler devletin en üst makamlarınca hedef tahtasına kondu. Gazetelere silahlı saldırı yapanlar serbest kalırken, yolsuzluk haberi yapan gazetecinin evine polis baskını düzenleniyor. Halkın haber alma hakkını, basın özgürlüğünü koruması gereken iktidar, olanı biteni izlemekle yetiniyor" dedi. Raporuda öne çıkanlar şöyle:

14 gazeteci hakim karşısına çıktı. Pir Haber Ajansı İzmir muhabiri Ersin Özgül gözaltına alındı. Mezapotamya Ajansı muhabiri Lezgin Tekay alıkonuldu. Dokuz8Haber Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici ifade verdi. Gazeteci, yazar Ruhi Karadağ ile kapatılan Azadiya Welat gazetesinin eski Yazı İşleri Müdürü İsmail Çoban 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında Cumhuriyet yazarı Işık Kansu ve Cumhuriyet yöneticilerinin de bulunduğu gazeteciler hakkında soruşturma başlatıldı. Basın İlan Kurumu Evrensel Gazetesi’ne 5 gün ilan kesme cezası verdi.

Soylu hedef aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu haber ve manşetleri nedeniyle gazeteleri hedef aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, ellerini arkasında bağladığı gerekçesiyle inceleme başlatıldığını haber yapan Sözcü ve Karar gazetelerini; Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in Tolga Ağar ve suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz'la olan fotoğraflarını yayınlayan Cumhuriyet gazetesini; ülkücü mafya Sedat Peker’in videolarına ilişkin haberleri sonrasında da Birgün’ü hedef aldı. Soylu, BBC’nin Türkçe haber sitesi için de “Hem ekonomik hem siyasi dezenformasyon kanalıdır” ifadelerini kullandı.

Haber takibine genelgeli engel

Eylemler sırasında ses ve görüntü alınmasını yasaklayan Emniyet genelgesi Mayıs ayında gazetecilerin haber takibi yapmasının engellenmesine gerekçe için kullanıldı. 1 Mayıs eylemlerini takip eden Yol TV Muhabiri Özge Uyanık, gazeteci Sultan Eylem Keleş’in emniyet güçleri tarafından haber takibi yapması engellendi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protestolarındaki gözaltı işlemlerini görüntülemek isteyen gazeteciler Derya Saadet ve Fatoş Erdoğan’ın engelledi. Engellemelere Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesini gerekçe gösterildi. Anıtkabir'deki 19 Mayıs törenlerini takip etmek isteyen gazeteciler de "aşı olmadınız" denilerek törenlere alınmadı.

Yolsuzluk haberine polis baskını

Osmaniye’de belediye ihalelerindeki yolsuzlukları haberleştiren gazeteci Hasan Tolga Balcılar’ın evine terörle mücadele ekipleri tarafından baskın yapıldı. Balcılar açıklamalarında artık gazetecilik yapmayacağını duyurdu. Öte yandan İstiklal Gazetesi'nin Zeytinburnu'ndaki merkezine silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırıyı düzenleyen kişi serbest bırakıldı.

Basın kartı iptali kolaylaştı

Basın özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay’ın iptal ettiği Basın Kartı Yönetmeliği’nde yeniden değişiklik yapıldı. Değişiklikle, Danıştay’ın iptal gerekçesi yok sayılarak basın kartlarının keyfi, soyut gerekçelerle iptali kolaylaştırıldı.

Erişim engelleri

Aralarında JinNews ve Mezopotamya Ajansı’nın da bulunduğu 7 internet sitesine erişim engellendi. Aksaray Sarıyahşi Belediye Başkanı’nın belediye imkanlarını kendisi için kullandığı haberleri, Van İpekyolu Kaymakamının karşısında ayağa kalmadığı için darp edilen görevli haberleri, Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız ile ilgili içerikler ile suç örgütü lideri Sedat Peker’in paylaştığı soru ile ilgili haber ve içeriklere de erişim engeli getirildi. Serhat Albayrak, Paradise Papers haberleri ile ilgili açtığı davanın reddine getirilen erişim yasağını duyuran Prof. Yaman Akdeniz’e 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.