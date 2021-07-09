Yolcunun testi pozitif çıktı, otobüstekiler izolasyona alındı

İstanbul'dan Sinop'un Gerze ilçesine otobüsle giden bir yolcunun daha sonra rahatsızlanması üzerine yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıktı, aynı otobüsle yolculuk ettiği kişiler izolasyona alındı.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak Gerze ilçesinde "Delta Plus Varyantı" tespit edildiği haberlerini ise yalanladı.

Yapılan açıklamada "Bir vatandaşımızdan alınan PCR testinin pozitif olarak tespit edilmesi üzerine filyasyon ekiplerimizce kişiye ulaşmış, alınan bilgiler çerçevesinde vatandaşımızın seyahat hikayesi olduğu öğrenilmiştir" denildi.

Açıklamada "Aynı vasıta ile seyahat ettiği tespit edilen kişiler belirlenerek izolasyona alınmıştır. Söz konusu vatandaşımızda tespit edilen virüs Delta Plus Varyantı değildir" ifadesine yer verildi.