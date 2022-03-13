Yolcu otobüsü bilet fiyatı uçak biletini yakaladı

Son dönemde akaryakıta gelen zamlar sonrası şehirlerarası otobüslerde bilet fiyatları zamlandı.

Otobüs firmaları, bazı seferlerde uçaklardan daha pahalıya bilet kesiyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, 14 Mart tarihinde İstanbul’dan Sivas’a seyahat etmek isteyen bir yolcu, uçakla gitmeyi tercih ederse 420-485 lira arasında bilet parası ödüyor. Aynı güzergâhı otobüsle giderse, fiyat 450 lira oluyor.

Aynı kişi İstanbul-Sivas arasındaki 880 kilometrelik mesafeyi şahsi otomobili ile katetmek isterse, 100 kilometrede ortalama 8 litre mazot yakan bir araba ile, 1.540 liraya seyahat edebiliyor. Otomobilde beş kişinin olduğu düşünüldüğünde kişi başı seyahat 308 liraya geliyor.

Yine aynı şekilde İstanbul-İzmir seyahatini otobüsle yapmak isteyen bir kişi 250 lira ücret ödemek durumunda kalıyor. Aynı yolculuğu uçakla yaparsa 290 liraya bilet bulabiliyor. İstanbul-İzmir arasında neredeyse eşit olan ulaşım fiyatları, Antalya’da farklılık gösteriyor. İstanbul’dan Antalya’ya otobüs bileti fiyatı 250-320 lira arasında değişirken; uçak bileti fiyatları 390-430 lira arasında farklılık gösteriyor.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar ve otobanlardaki fiyat güncellemelerinin, otobüs firmalarını zorladığını belirterek “Ancak bizler fiyatlarımızı sabit tutmaya çalışıyoruz. Otobüs yolculuklarına ilgi devam ediyor. Fiyatlara bir düzenleme yapılması için yetkililerle görüşeceğiz. Uçak biletlerine bir taban fiyat gelmesi gerekiyor. Onlar, büyük şirketler, talebe göre fiyatlarını düşürebiliyorlar. Ayrıca mazotta KDV indirimi istiyoruz. Bu durum bizi mağdur ediyor” açıklamasında bulundu.