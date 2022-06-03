Yolcu minibüsü yön levhasına çarptı: 1'i ağır 12 yaralı

Saat 22.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yeni Yalova Yolu Caddesi'nde meydana gelen kazada, Ovaakça-Kent Meydanı minibüsü, yol kenarında bulunan yön levhası direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)