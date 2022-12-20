Yola düşen 150 bin avrodan, 20 bin avro daha bulundu

Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya 15 Aralık’ta 150 bin Avro götüren motosikletli kurye Ünal Coşkun, işlem iptal edilince paralar ile dönüşe geçti. Kurye Coşkun, Zeytinburnu sahil yoluna geldiğinde montunun içine koyduğu paraları düşürdü.

Araçlar lastikle bağlanmış dövizlerin üzerinden geçince paralar rüzgârın da etkisiyle saçıldı. Kurye trafiği durdurup paraları toplamaya çalıştı, sürücüler ve araçlardan inenler kuryeye yardım etti.

85 bin avro kayboldu

Kurye paranın çalınmaması için o anları cep telefonuyla kaydetti. Ancak yaklaşık 1 milyon 700 bin lira eden 85 bin Avro’nun kayıp olduğu anlaşıldı.

Kurye Ünal Coşkun, kayıp paranın bulunması için polise gidip ihbarda bulundu. 8 bin lira maaşla çalıştığını belirten Coşkun, kaybolan parayı bulanların geri getirmesini istedi.

2 kişi yoldan topladığı 20 bin avroyu iade etti

Polis çalışmalarını sürdürürken, 2 kişi yoldan topladığı toplam 20 bin Avro’yu aracılar vasıtasıyla kurye Ünal Coşkun’a iade etti.

Coşkun, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek paraları teslim aldı. Coşkun’un düşürdüğü paradan 65 bin Avro’nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.