Yol yapımında dinamit patlatılması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'nin Dere Kışla mevkisinde orman yolu açma çalışması sırasında el yapımı patlayıcı kontrolsüz olarak patladı.

AA'da yer alan habere göre, patlamada kardeşler Yakup S. ve Salih S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Yakup S. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, hafif yaralanan Salih S.'nin ise tedavisi yapıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.