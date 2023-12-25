Yol açma çalışması yapan iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayıp

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında yurttaşlar, koyunlarının kaybolması üzerine yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine AFAD ve İl Özel İdaresinin iş makineleri köye yönlendirildi. Kar ve tipi nedeniyle kapanan mezra yolunda ekipler ilerleyemedi.

Bu sırada yol açma çalışması yapan N.Ş'nin kullandığı ve içinde 3 yurttaşın bulunduğu İl Özel İdaresine ait kepçe uçuruma yuvarlandı. Bölgeye sevk edilen UMKE, jandarma ile arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.

İş makinesine ulaşan ekipler, ağır yaralanan iş makinesi operatörü N.Ş'yi sedyeyle yaklaşık 500 metre taşıyarak, düzlük alanda bekleyen paletli ambulansa taşıdı.

Ağır yaralanan N.Ş. sağlık ekiplerince Taşlıçay Devlet Hastanesine götürüldü. İş makinesi operatörü N.Ş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İş makinesinde bulunan yurttaşlardan Mustafa Taşdemir'in de cansız bedenine ulaşıldı.

Diğer 2 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.