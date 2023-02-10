YÖK'ten eğitime devam eden kurumlarla ilgili yeni karar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerdeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiğini bildirmişti.

YÖK'ün dün "Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle eğitim öğretim süreci" başlıklı yeni bir genelge yayınladığı öğrenildi.

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın genelgesinde, "Halihazırda bahar dönemini başlatmış ve eğitim ve öğretime devam eden yükseköğretim kurumlarımızın eğitim ve öğretime ara verip vermeme konusundaki kararın, ilgili yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarına bırakılmasına karar verilmiştir" denildi.

Genelgede yer alanlar şöyle: