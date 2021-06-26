Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) sosyal medya hesabından "Boğaziçi Üniversitesinde iki fakültenin YÖK tarafından kurulma kararlarının, Cumhurbaşkanı Kararı'ndan sonra alındığına" yönelik haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
YÖK'ten 'Boğaziçi'nde iki fakültenin kurulma kararlarına' ilişkin açıklama
YÖK, Boğaziçi Üniversitesi'nde kurulan iki fakülteye ilişkin bir soru önergesine verdiği cevapta, fakültelerin kurulması kararına ilişkin tarihin sehven yazıldığını öne sürdü.
Haber Merkezi
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) sosyal medya hesabından "Boğaziçi Üniversitesinde iki fakültenin YÖK tarafından kurulma kararlarının, Cumhurbaşkanı Kararı'ndan sonra alındığına" yönelik haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada şöyle: