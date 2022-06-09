YÖK'te deprem sürüyor: Şimdi de iki isim istifa etti

Yükseköğretim Kurumu'nda (YÖK) gerçekleşen görevden almaların ardından, bugün de iki istifa kararı açıklandı. YÖK Başkanı Prof. Erol Özvar'ın iki vekili Prof. Dr. Rahmi Er ve Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu görevlerinden ayrıldı.

6 üyenin görevine son verilmişti, görevden almalar devam ediyor

3 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Yükseköğretim Kurulu'nda 6 üyenin görevlerine son verilmiş, 5 yeni üye seçilmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, YÖK üyeleri Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in görevlerine son verilmişti. YÖK üyeliklerine ise Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Haldun Göktaş seçilmişti.