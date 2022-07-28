Ankara Dişhekimleri Odası ağız ve diş sağlığına ilişkin bir açıklama yaptı. Genel Sekreter Gamze Burcu Gül imzalı "Yoksulluk toplumun ağız ve diş sağlığını da olumsuz etkiliyor" başlıklı yazıda, "Toplumun yüzde 85’inin ağız ve diş sağlığı bozuk. En önemli halk sağlığı sorunları içinde yer alan ağız ve diş hastalıklarının nedeni de büyük oranda yoksulluk" denildi.
Yazıda "Yoksulluk yaşam süresini ve yaşam kalitesini azaltıyor. Yoksullar daha fazla hastalanıyor, ortalamaya göre daha erken yaşta yaşamını yitiriyor, sosyal korumadan yeterince yararlanamıyor, cinsiyet eşitsizliğinden daha fazla etkileniyor. Özetle yoksulluk sağlıksızlığa sebep oluyor" ifadesi kullanıldı.
'İyi bir ağız sağlığı en temel insan hakkıdır'
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