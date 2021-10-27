Yoksulluk sınırı 10 bin lirayı aştı!

Türk-İş'in yayınladığı "Ekim 2021 Açlık ve Yoksulluk Sınırı" raporuna göre zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama tutarı ilk defa bu ay 10 bin TL'yi geçti, gıda enflasyonu ise bir önceki aya kıyasla 1,45 oranında artış gösterdi.

Rapora göre gıda maddeleri fiyatlarında artışın devam ettiği saptan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 3.093,20 TL oldu. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 10.075,58 TL olarak belirlendi. Tek kişinin "yaşama maliyeti" ise aylık 3.771,96 TL oldu.

2021 yılının ilk gününden itibaren aylık 2.825,90 TL olarak yürürlüğe giren net asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu ve her geçen gün aradaki makasın açıldığını belirten Türk-İş, asgari ücret ile bir kişinin yaşam maliyeti olan 3.772 TL arasındaki farkın bu ay itibariyle 946 TL’ye ulaştığına dikkat çekti.