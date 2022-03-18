'Yoksulluğun araştırılması' önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, CHP Grubu tarafından TBMM araştırması açılması istemiyle verilen önergenin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin öneri, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Konuya dair konuşan CHP Milletvekili Tekin Bingöl, "Artık Türkiye'de yoksulluk konuşulmuyor, Türkiye'de açlık konuşuluyor, açlık! AKP'liler büyük bir rahatlıkla ‘Türkiye'de yoksulluk sorunu yok’ diyor. Çünkü AKP, yoksulluğu bir parti politikası hâline dönüştürdü yani AKP yoksulluktan besleniyor" dedi.

Bingöl'ün konuşması şöyle:

"Bir grup mutlu azınlık var. AKP'lilerin yarattığı mutlu azınlıklar kimler? Haksız ve hukuksuz yere, hak etmeden, Kamu İhale Kurumu’nun yasalarını değiştirerek, tam 87 kez kendi yandaş müteahhitlerine o işleri peşkeş çektiler, mutlu azınlık onlar. Başka, kendi bürokratlarına birden fazla maaş vererek mutlu azınlık yarattılar, mutlu azınlık işte onlar. Mutlu azınlık kim? AKP kanatları altında büyüyen şanslı AKP’liler" (ANKA)