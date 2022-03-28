13 Mart günü gerçekleşen 2022-YÖKDİL/1 sınavının sonuçları açıklandı.
Sınava katılanlar, sonuçlarını "http://sonuc.osym.gov.tr" ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından kontrol edebiliyor.
Dış Haberler
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
YÖKDİL sonuçları açıklandı
2022-YÖKDİL/1 sınavının sonuçları açıklandı.
Haber Merkezi
13 Mart günü gerçekleşen 2022-YÖKDİL/1 sınavının sonuçları açıklandı.
Sınava katılanlar, sonuçlarını "http://sonuc.osym.gov.tr" ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından kontrol edebiliyor.