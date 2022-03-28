YÖKDİL sonuçları açıklandı

2022-YÖKDİL/1 sınavının sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi

13 Mart günü gerçekleşen 2022-YÖKDİL/1 sınavının sonuçları açıklandı.

Sınava katılanlar, sonuçlarını "http://sonuc.osym.gov.tr" ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından kontrol edebiliyor.