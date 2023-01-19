YÖK Kanunu'nda değişiklik teklifi: MİT bünyesinde 'Milli İstihbarat Akademisi' kurulacak

AKP Konya Milletvekilleri Hacı Ahmet Özdemir ile Orhan Erdem’in hazırladığı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bugün TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklifle; Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde "Milli İstihbarat Akademisi" adı altında bir yükseköğretim kurumu kurulması, üniversitelerde 50/D statüsünde çalışanların kadroya geçirilmesi, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin kurulması amaçlanıyor.

YÖK Kanun Değişikliği Teklifi’nin genel gerekçesi şöyle:

Üniversitelerdeki disiplin cezaları yeniden düzenleniyor

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı gereği, zorunlu olarak düzenlenmesi gereken konulardan birisi de öğrenci disiplinine ilişkin hükümlerdir. Anayasa Mahkemesi, 8/9/2022 tarih ve 2022/54 E. 2022/99 K. sayılı kararıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun öğrencilerin disiplin suçlarına verilecek cezalara ilişkin hükmü (m. 54/a) ile diğer disiplin işlemlerini yönetmelik yoluyla düzenleme yetkisi veren hükmünü (m. 65/a.9) iptal etmiştir. Dolayısıyla ceza gerektiren fiillerle beraber, yetkiye, usule ilişkin tüm hususların kanun yoluyla yeniden düzenlenmesi zorunluluğu doğmuştur. Teklifle, ‘uyarma’ disiplin cezası ve bu cezayı gerektiren fiillere yer verilmemiş, daha özgürlükçü bir yaklaşım benimsenmiş, disiplin suçunu oluşturan fiil sebebiyle doğrudan mağdur olan kişiye, soruşturma sonucunda verilecek karara itiraz hakkı tanınmıştır.

Teklifle ayrıca 2547 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilenlerin aynı Kanunun 33’üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamındaki şartları taşımaları halinde kadrolarının bulunduğu üniversiteye atanmaları öngörülmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma 19/8/2016 tarihli ve 6742 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunmuştu. Bu anlaşma üzerine 7034 sayılı Kanunla kurulmuş olan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin denetlenmesi, etkin ve verimli şekilde yönetimi için de kanun teklifinde düzenleme getirildi.

MİT bünyesinde 'Milli İstihbarat Akademisi' kurulacak

Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde "Milli İstihbarat Akademisi" adı altında bir yükseköğretim kurumu kurulması ve söz konusu yükseköğretim kurumunun istihbarat ve milli güvenlik ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapabilmesi hedeflenmektedir.

Diğer taraftan, Yükseköğretim Kalite Kurulunda uzman personel istihdamı imkanının sağlanmasına ve bazı yükseköğretim kurumlarının da isimlerinin değiştirilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.” (ANKA)