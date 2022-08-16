YÖK Başkanı'ndan vakıf üniversiteleri ücretleriyle ilgili açıklama: Önümüzdeki günlerde adım atacağız

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara’daki YÖK Beyaz Salon'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2022-YKS sonuçlarına göre Kuzey Kıbrıs’taki üniversiteler hariç kontenjanların yüzde 99'unun dolmasının ‘herkesi sevindirdiğini’ söyledi.

Özvar, baraj uygulamasının kaldırılmasıyla tercih yapabilen öğrenci sayısının arttığını dile getirdi.

Özvar, tercih yapan aday sayısının artmasıyla da kontenjanların daha fazla dolduğuna işaret ederek, bu yıl YKS'ye girmek için başvuran aday sayısının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25 arttığını ifade etti.

Geçen yıl 2 milyon 607 bin civarında olan başvuru sayısının bu yıl 3 milyon 250 bine yaklaştığını kaydeden Özvar, baraj uygulamasının kaldırılmasının nedenleri arasında gelecek yıllarda yükseköğretim alanına ve üniversitelere daha fazla talebin ortaya çıkabileceği ve okullaşma oranındaki artış olduğunu söyledi.

Vakıf üniversiteleri

Özvar, vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilerin eğitim ücretlerine yönelik talepleriyle ilgili de konuştu. Öğrencilerin ‘bazı talepleri’ olduğunu söyleyen Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah önümüzdeki günlerde bu konuda bir adım atacağız. Üniversite yöneticileriyle bu konuda neler yapabileceğimizi masaya yatıracağız. Karşılıklı bir görüşme ve müzakere yapacağız. İnşallah inanıyorum ki içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar dahilinde bütün üniversitelerimiz heyecanla kapılarına gelen ve üniversitelerde okumak isteyen aday öğrencilerimize gerekli kolaylığı gösterecektir. Ben de üniversitelerimizle heyecan içerisinde yükseköğretim tahsili almak isteyenlere her türlü kolaylığın sağlanması konusunda gayret edeceğim."