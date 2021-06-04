YÖK Başkanı: Üniversiteler, milletin kızlarını emanet ettiği kurumlar

Meclis "Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu" dün toplandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da komisyon üyelerine bir sunum yaptı.

Saraç, 2014'ten bugüne kadar 60 öğretim elemanı hakkında "kadına taciz" sebebiyle üniversitelerden ihraç talebi geldiği ve bunları onayladıkları söyledi. Saraç, "Ama YÖK olarak bakışımız şu: Cinsel taciz sübut bulmuş ise alt cezaya inmeden, geldiği gibi ihraç işlemlerini tamamlayacağız. Üniversiteler, milletin kızlarını emanet ettiği, hocalarına 'annelik, babalık yap, rehberlik yap' diye emanet ettiği kurumlar. Burada öğrencilerimize herhangi bir şekilde yan gözle bakılmasına bile tahammül edemeyiz" diye konuştu.

Saraç'ın kadın düşmanı sözleri tepki çekti.