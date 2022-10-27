YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: İncelemeyi yaptık ve savcılığa verdik

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, KPSS soruşturmasıyla ilgili ön incelemenin tamamlandığını ve dosyanın savcılığa verildiğini belirterek, "Soru benzerliği konusu ortaya çıktıktan sonra ÖSYM yönetiminin süreci yönetme şekliyle alakalı bazı sıkıntılar var. Bundan sonrası savcılığın işi" dedi.

Özvar şunları söyledi:

"Ön incelemeyi yaptık ve savcılığa verdik. Sınavın kendisinden ziyade idari süreçlerle alakalı sıkıntılar var. Yönetsel bakımdan, soru benzerliği konusu ortaya çıktıktan sonra ÖSYM yönetiminin ondan sonraki süreci yönetme şekliyle alakalı bazı sıkıntılar var. Bundan sonrası savcılığın işi. Bizim işin arka planını öğrenebilecek idari ve hukuki yetkimiz yok. Bizim sadece ön inceleme yapma yetkimiz var."