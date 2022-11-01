YÖK Başkanı Özvar'dan iptal edilen KPSS açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İçişleri Bakanlığı ile YÖK arasındaki protokolün imza töreni sonrasında iptal edilen KPSS'ye ilişkin açıklamada bulundu. Bazı gazetelerde ön inceleme raporuna ilişkin, "YÖK sızma yoktur dedi" şeklinde ifadelerin yer aldığını belirten Özvar, "YÖK'ün böyle bir beyanatı yok" dedi.

Özvar, YÖK'ün KPSS soruşturmasına ilişkin savcılığa ilettiği ön inceleme raporuna ilişkin açıklamada bulundu. İptal edilen KPSS'ye ilişkin oluşturulan YÖK İnceleme Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin bilgi veren Özvar, süreci "ifade alma" biçiminde yürüttüklerini aktardı.

Birinin bir soruyu sızdırdığı veya sızdırmadığına dair resmi soruşturma veya adli süreçlere ilişkin yetkilerinin bulunmadığını belirten Özvar, şunları söyledi:

"Teşkil ettiğimiz İnceleme Kurulu'nun görevi, bu sorularla alakalı aynılık, benzerlik var mı yok mu bunları tespit etmek ve bu süreçte ihmali bulunan idareci veya bir başka çalışan varsa onun hakkında tespitlerde bulunmak. Görüşmelerin tespit edilmesi, konuşmaların dinlenmesi gibi daha başka süreçleri gerektiren bilgilere veya istihbarata ulaşma yetkimiz yok."

'Artık savcılık işin o tarafına bakacak'

Özvar, "Ön inceleme raporunda, 'soruların sızdırıldığına dair bir tespit yapılamamıştır' gibi bir ifade var mı?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Sızdırıldığını nasıl bilebilirsiniz? Şöyle düşünün, farazi olarak, bir kişi çalışıyor, o kişi başka birisine soruyu diyelim ki gönderiyor. Bunu nereden tespit edebilirsiniz? Ancak telefon, WhatsApp kayıtlarından tespit edebilirsiniz. Bunu yapabilmek ise ancak adli soruşturma ile elde edilebilecek bir şey. Bizim ön inceleme ile bunu yapma yetkimiz söz konusu değil. Bundan sonra artık savcılık işin o tarafına bakacak. Bir de Devlet Denetleme Kurulu'nun da çıkartabileceği bir şey bu.

O açıdan bizim yaptığımız, öncelikle bir; sorularla alakalı, iki; idari süreçlerle ilgili sıkıntılar var mı yok mu asıl olarak bunları görmek. Zaten YÖK Başkanı olarak, hiç bir şekilde soruşturma heyetine etkide bulunamazsınız. Onlar kendi hür görüşleri ile orda bütün incelemeleri tamamlayıp rapor haline getirip ön inceleme ile ilgili bu durumu tespit etmiş oluyorlar. Ön inceleme raporunda, savcılığa intikal eden bir husus tespit ediliyor olması önemli. Burası aslında önemli noktalardan bir tanesi."