YÖK Başkanı: Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değil

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite sınavında baraj puan uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada Özvar, "Temel amacımız daha fazla adayın tercih yapabilmesidir. "Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değil. Aslında biz yaptığımız bu çalışma ile öğrencilerin kontenjanlara başvurularını artırmış oluyoruz” diye konuştu.

YÖK Başkanı Özvar şöyle devam etti:

'Bu, puan üstünlüğüne dayanan bir düzenlemedir'

"Bu puan üstünlüğüne dayanan bir düzenleme. Dolayısıyla en yüksek puanı alabilen öğrenciler ancak programlara yerleşebilecek. Puanları tutmayanların kayıt yaptırma hakkı olmayacak. Tartışmayı bu çerçevede görmek lazım. Daha fazla öğrencinin aslında kontenjanlara ulaşılabilir olması lazım. Bu açıdan sistem aslında daha dinamik bir sürece girmiş oluyor".

‘Ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak’

Bilindiği üzere YÖK, SÖZ, SAY, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulamasını kaldırmıştı.

Öte yandan, bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.