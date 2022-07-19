Yoğun bakımlar için konuştu: 'Bazı hastanelerde yoğun bakımlar doldu'

Yeni varyant BA 2.25’le birlikte covid pozitif vakalar hızla artıyor. Türk Yoğun bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, yoğun bakım servislerinde yeniden covid alarmının başladığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Demirkıran, şöyle konuştu:

*Hastanelerde dahi hasta ya da hasta yakınlarının, hatta bazen sağlık personelinin maske kullanmadığına şahit oluyoruz.

Sağlık personeli arasında da covid pozitiflik oranları artıyor. Avrupa’da hava yolu sektöründe ciddi bir aksama var. Çünkü covid pozitiflik oranları yer personelinde yüzde 50, uçuş personelinde ise yüzde 25’lere ulaşmış durumda.

*Aynı tehlike sağlık sektörümüz için de geçerli. Sağlık personeli arasında hastalığın yayılması nedeniyle sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşayabiliriz.

Prof. Dr. Demirkıran, bazı hastanelerde covid yoğun bakım dolduğu için hastaların diğer hastanelere sevk edildiğini belirtti.

'Sadece 2 ay kapalı kalabildi'

2 ay önce covid yoğun bakımların tek tek kapandığını konuşurken bu kadar kısa sürede bu duruma gelindiğini belirten Prof. Dr. Demirkıran, şöyle konuştu:

*Birkaç ay içinde tekrar covid yoğun bakımları aktif olarak kullanmaya başladık ne yazık ki.

*Düşük kapasiteye getirdiğimiz covid yoğun bakımların bu kapasiteleri şu anda dolmaya başladı.

'Doluluk oranları gittikçe artıyor'

*Türk Yoğun Bakım Derneği’ne Türkiye’den gelen verileri değerlendirdiğimizde, covid için ayrılan yoğun bakımlardaki doluluk oranlarının gittikçe arttığını görüyoruz.

*Hatta bazı hastanelerin covid yoğun bakım ve servislerinin dolduğu ve o hastanelere covid vakası kabul edemediklerini bizzat öğreniyoruz.

*Türkiye genelinde de ne yazık ki aynı durum geçerli. Hatta bu hafta ve önümüzdeki hafta içerisinde daha da artacağını düşünüyorum ne yazık ki.

*Şu anda şehirler açısından değerlendirdiğimizde ülkemizde İstanbul’da en fazla yoğun bakım hastası var gibi görünüyor.

'Çoğu kişi kovid olduğundan habersiz'

Yeni varyant nedeniyle hasta sayılarının hızla arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Demirkıran, belirtilerinde ciddiye alınmadığını kaydetti ve şunları söyledi:

*Çevrenizde gördüğünüz iki kişiden birinin covid olduğunu anlıyorsunuz. Bu dönemde en büyük karışıklığı da bu kişilerin bu olayı bir klima çarpmasına çoğunlukla bağlıyor olması.

*’Klimanın karşısında durdum, soğuk içtim, soğuk yedim’ gibi boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürüğü bunlara bağlamaları; test yaptırdıklarında ise pozitif çıkmalarını görüyoruz.

*Bu kişiler de aramızda dolaşıyorlar ve nasıl dolaşıyorlar? Maskesiz dolaşıyorlar! Şu anda maske kullanımının da çok çok düştüğünü görüyoruz.

*Bu koşullarda bulaş olayları da kolayca gerçekleşir. Örneğin toplu taşımalarda maalesef öksüren hastalar, sekresyon çıkaranların, maskesiz olduklarını ben kendi gözlerimle de gördüm. Hiç kimsenin bu konuda bir tedbiri de yok.

*Hava yollarında da maske kalktı; uçağa bindiğinizde sadece birkaç kişide maske görüyorsunuz. Bu uzun tatil döneminden sonra, bir araya gelinen toplu eğlencelerden sonra, muhtemelen olgu sayıları daha da artacak.

