Yoğun bakımda hastanın oksijenini kapatan teknikere istenen ceza belli oldu

İstanbul'da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde arkadaşıyla "kalem şakası" yaparken yoğun bakım servisindeki oksijen vanaları kapatarak bir kişinin ölümüne neden olan biyomedikal teknikeri Fatih K.'nin "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Fatih K. ve avukatı katıldı. Ölen Yusuf Sanin'in ailesi ve avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Olay günü sanık Fatih K. ile tanık Ekrem K. arasında "şakalaşma" olduğu, tanık Ekrem K.'nin Fatih K.'nin üst cebindeki kalemi aldığı aktarılan mütalaada, tanık Ekrem K.'nın kalemi vermemesi üzerine sanığın oksijen panosunun olduğu yere giderek bir şeyler yaptığı, bu işlemden sonra alarm çalmaya başladığı ifade edildi.

Mütalaada, tanığın sanığa, ne yaptıysa düzeltmesini söylemesi üzerine alarmın sustuğuna vurgu yapılarak, muhtemelen sanığın vanaları açmaksızın alarmı kapattığı görüşüne yer verildi.

Hastalar oksijen alamadı

Bir süre sonra tanığın maktul Yusuf Sanin'in tansiyonunun düştüğünü fark ederek sorumlu hemşireyi çağırdığı anlatılan mütalaada, yoğun bakımda yatan hastaların bir kısmının oksijen alamadıkları fark edilip bu hastalara seyyar oksijen tüpü bağlayarak oksijen almalarının sağlandığı ancak Sanin'in hayatını kaybettiği kaydedildi.

Mütalaada, Ekrem K.'nin bir süre sonra, sanığın oksijen vanalarının yanına gidip bir şeyler yaptığı aklına gelince telefonla aradığı sanık Fatih K'nin yönlendirmesiyle kapalı olan oksijen vanalarını tekrar açtığı vurgulandı.

Teknik kayıtlarının incelenmesinde sanığın yoğun bakım servisine saat 16.30'da girdiği, 16.40 sıralarında erişkin yoğun bakım ünitesini besleyen oksijen vanalarının birini kapattığı aktarılan mütalaada, yoğun bakım çalışanlarının saat 16.46'dan itibaren seyyar oksijen tüpleri ile destek almaya çalıştıkları, saat 16.53'te tanığın kapalı olan oksijen vanasını sanıktan telefon desteği alarak açtığının tespitine yer verildi.

Oksijen vanası kapatıldığı için öldü

Mütalaada, İstanbul Adli Tıp Kurumu raporlarına göre, entübe halde takip edilen maktulün, mekanik vantilatörün oksijen vanasının kapatılması nedeniyle öldüğünün anlaşıldığı kaydedildi.

Sanık Fatih K.'nin tıbben hatalı olduğu, kişinin ölümü ile illiyet bağının bulunduğu belirtilen mütalaada, biyomedikal teknikeri olarak çalışan sanığın yoğun bakım ünitesinde oksijen vanalarını kapatması sonucu ölüm meydana gelebileceğini bilebilecek durumda olduğu fakat bu ihtimali göz ardı ettiği ya da umursamadığı vurgulandı.

Mütalaada, sanığın, "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutuklu yargılanmasına karar verilmesi istendi.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık ve avukatı süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmederek duruşmayı erteledi. (AA)