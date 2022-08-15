'Yoğun bakımda gece yarısı Müslüm dinletmek'

Çukurova Devlet Hastanesi'ne yakın bölgelerde kaçak eğlence yerlerindeki yüksek müziğin, hastanenin acilinden ve özellikle yoğun bakımından duyulması gündeme gelip tepki çekmişti.

Sözcü yazarı Mehmet Serbes konuyu yeniden gündeme getiren bir yazı kaleme aldı.

Serbe'in yazısının ilgili kısmı şöyle;

"Geçenlerde beni takip eden bir okurumun gönderdiği görüntüler karşısında az daha küçük dilimi yutacaktım desem yanlış olmaz.

Görüntüler, Adana’da Süleyman Demirel Bulvarı’nın, Seyhan Baraj Gölü’ne bakan yamaçlarında kulunu olan eski adı Seyhan Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni adı Çukurova Devlet Hastanesi olan hastaneden çekilmişti.

Vakit, gece yarısı saatleriydi…

Yaşamla ölüm arasında gidip gelen yoğun bakımdaki şifaya ve duaya muhtaç hastaların, kanser, kalp, böbrek hastalarının, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi görmekte olan sükunete, dinlenmeye ihtiyaçları olan hastaların yer aldığı hastanenin hemen altındaki yamaçlarda, çoğu kaçak inşaat üzerine ruhsatsız olarak kurulmuş eğlence yerlerinden yayılan müzik, hastanenin yoğun bakım odalarını dolduruyor.

Müslüm Gürses’in sesinden çıkan hüzünlü melodiler ve insanın içini burkan sözler, yoğun bakımdaki iniltileri bastırarak ritim sayacının, nefes almayı sağlayan vantilatörle çıkan kabarcıkların tiz sesine karışıyor, oradan açık kapıdan çıkarak her gece el ayak çekilince sonsuz bir bilinmezliğe açılıyormuş hissini veren loş koridorlarda bir kabus bulutu gibi dolaşıyordu.

Sakinlik, sıhhat ve huzur aramaya gelmiş insanlar yüksek volümlü arabesk müzikten yayılan seslerin tehdidi altındaydı şimdi."