Yoga kursunda önce hipnozla uyuttu, sonra cinsel saldırıda bulundu iddiası

İstanbul Sultangazi'deki bir okulda öğretmen olan Fatma N. (36), yoga kursuna gitmek istedi. İnternette gördüğü yoga kursu reklamı üzerine Kağıthane'deki bir spor merkezine giden Fatma N. kursa kayıt oldu.

İddiaya göre, yoga eğitimi sırasında eğitmen, kendisine ve gruptaki diğer öğrencilere cinselliğin önemli olduğuna dair beyanlarda bulunuyordu.

Hipnozdayken

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre geçtiğimiz günlerde eğitmenden özel olarak yoga dersi alan Fatma N., iddiaya göre hipnoz halinde yarı uykulu olduğu bir anda eğitmenin cinsel saldırısına maruz kaldı.

Eğitmen, önce elleriyle taciz ettiği Fatma N.'ye daha sonra tecavüz etti.

Fatma N., kurstan çıktıktan sonra karakola giderek eğitmen Erol S. hakkında şikayetçi oldu.

Yaklaşık 5 aydır kursta eğitim aldığını anlatan Fatma N., eğitmenin sürekli olarak cinselliği övücü konuşmalar yaptığını da kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.