Yobaz komşu ‘pis kafirler, kızılbaşlar’ diyerek saldırdı

1 Haziran Salı akşamı, İstanbul Avcılar’da yaşayan Cemal Uçarman, komşusunun saldırısına uğradı.

Olay yerine gelen polis saldırganları yatıştırmakla yetinirken, Uçarman, Avcılar Murat Körüklü Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahalenin ardından taburcu edilen Uçarman kendisini evinde ziyaret eden soL muhabirine yaşananları anlattı ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Uçarman’ın 90’lı yaşlardaki anne ve babası evlerinin arka bahçesinde bulundukları sırada, komşuları önce bahçe üzerinde mülkiyet hakkı olduğunu söyleyerek bahçeden çıkmalarını söyledi. Komşu, bu tacizle birlikte ağır hakaretler sıralarken, o sırada evde olan Uçarman bahçeden gelen gürültü nedeniyle dışarı çıktı. Cemal Uçarman’ın karşılaştığı manzara, anne ve babasına yüksek sesle hakaretler ederken elindeki keseri sallayan komşuydu. Uçarman, komşusunu uyardı ve bahçeyle ilgili sorunu çözmek için daha önce belediyeye başvurarak kadastro ölçümlerinin yaptırılması ve ortak bahçe duvarıyla bahçelerin ayrılması konusunda anlaştıklarını hatırlattı. Uçarman, yaşlı anne babasına karşı yapılan davranışın doğru olmadığını söyledi. Anne ve babasını da alarak eve yöneldikleri sırada komşu elindeki keserle kendilerine saldırdı. Saldırgan komşuya eşi ve bazı kadınlar yerden aldıkları taşlarla katıldı.

Uçarman, saldırganların, “pis kafirler, kızılbaşlar” diye bağırdığını anlattı. Uçarman bu sırada aldığı darbelerle yere yığılırken diğer komşular da olaya tanıklık ettiler.

Olay yerine gelen polis saldırganları yatıştırmakla yetinirken, Uçarman, Avcılar Murat Körüklü Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Uçarman’ın kafasında hastanedeki ilk müdahale sırasında da tespit edilen yaralanmalar var. Üç dişi kırılan Uçarman, hastanede çekilen tomografinin sonucunu beklediklerini belirtti.

Saldırının ertesi günü de komşusunun tacizlerini sürdürdüğünü, ekmek almak için çıkan annesinin yakınında duyacağı şekilde “Kafirler, cehennemi boylayacak, allahım sen büyüksün” gibi sözler söylediklerini anlatan Uçarman saldırının doğrudan Alevi – Kızılbaş kimliğine ve modern yaşam biçimine yönelik olduğunu söyledi.

“Nefret suçu” olarak gördüğü saldırıyı yapanlar hakkında yargıya başvuran Uçarman “yalnız olmadığımı biliyorum, tarihin tekerleğini ileri doğru iten koskoca bir insanlığın örgütlü mücadelesine hep inandım, inanmaya da devam ediyorum” diye konuştu.