YKS'de ilk oturum başladı

YKS'nin ilk oturumu TYT bugün yapılıyor. 3 milyon 243 bin 425 adayın ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın yapılacak.

Bugün 10.15'te başlayan oturumda adayların 120 soruyu yanıtlamak için 165 dakikası olacak. Yarın 10.15'te düzenlenecek ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi'ne de 160 soru için 180 dakika süre verilecek.

Son oturum olan Yabancı Dil Testi ise yarın saat 15.45'te yapılacak ve 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

40 saniye geç kaldı, giremedi

Bursa'da bir okulda sınava girmek için gelen öğrenci kapı kapatıldıktan 40 saniye sonra geldiği için içeri alınmazken, evde kimliklerini unutan 4 öğrenci de sınava giremedi. Öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, aileleri ve diğer öğrenci velileri tesellide bulundu. (İHA)