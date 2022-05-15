YKP heyeti Adana'da semt evlerini ziyaret etti

Türkiye Komünist Partisi’nin konuğu olarak çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Türkiye’ye gelen Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyesi bir delegasyon Adana’da TKP’nin semt evlerini ziyaret etti.

Türkiye Komünist Partisi ile çeşitli temaslarda bulunmak, “Emperyalizme geçit yok / NATO Nedir, Kime Yarar?” başlıklı etkinliklere katılmak, İncirlik Üssü’nün kapatılması, emperyalistlerin bölgeden kanlı ellerini çekmesi, sömürünün ve yağmanın son bulması taleplerini dile getirmek için Türkiye’de bulunan Yunanistan Komünist Partisi üyesi bir delegasyon Adana’da Akkapı ve Toros semt evlerini ziyaret etti.

TKP Merkez Komite üyesi Ekin Sönmez, KKE Siyasi Büro üyesi Yorgos Marinos ve KKE Merkez Komite üyesi Elisaios Vagenas’ın da katıldığı ziyaretlerde semt evi gönülleri tarafından konuklara semt evi çalışmaları, yapılan etkinlikler, mahallede bulunan emekçilerle kurulan temaslar hakkında bilgi verildi.



Ziyaretler karşılıklı dayanışma dilekleri ve verilen hediyelerle sona erdi.