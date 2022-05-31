Yine ortaya çıktı: Tuğçe Kazaz'dan şeriat talebi

"Kurban kesmeyelim de birbirimizi mi keselim?", "Atatürk değilim ki Atatürkçü olayım...", "Boyun ağrılarından namazla kurtuldum", "IŞİD sizleri özgürce patlatsın!", "Elektronik cihazımda Kuran varsa abdestsiz dokunabilir miyim?" ve "Saray'da iki kez tuvalete gittim, altın değildi" gibi tuhaf açıklamalarla gündem olan AKP destekçisi eski manken Tuğçe Kazaz, şimdi de şeriat talebiyle ilgili paylaşımda bulundu.

"Şeriat insanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür. Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez!" diyen Kazaz, "Geçenlerde katıldığım Kırmızı Masa programında şeriatla ilgi fikirlerimi söylemiştim. Benim anladığım şeriat ile sizin İslam’dan soğutmak adına kötülediğiniz şeriat bir değil" ifadesini kullandı.

Kazaz, söz konusu açıklamayı Akit TV'de yapmıştı.