Yine bir imam, yine kadın düşmanlığı: 'Kadının üniversite okuması haram'

Kadınlar ve kadınların eğitim almasıyla ilgili konuşan bir imamın sözleri tartışma yarattı.

Kadınların üniversitede okumaması gerektiğini savunan ve haram olduğunu öne süren imam, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim hocamız açığa alındı. Kadınların, hanımların pantolon giymesi haramdır. Hanımın ne işi var üniversitede. Doğru söylüyor ne işi var, otursun evinde. İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Muhammed Han’ın anası hiçbir üniversite bitirmedi. ODTÜ, Bilkent, Harvard, bunların hiçbir tanesini bitirmedi. Ama o ana bir kere Fatih’ini 7 yaşında bir hocaya teslim etti. Orada da terbiye aldı.”

İmamın kadınları hedef gösteren açıklamalarına sosyal medyadan yoğun tepki geldi.