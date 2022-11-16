Yılmaz Vural'dan 'maçlardan önce İstiklal Marşı kaldırılsın' önerisi

Teknik Direktör Yılmaz Vural, maçlardan önce İstiklal Marşı okunması uygulamasının kaldırılması gerektiğini söyledi.

"Bu bir dönem terör olayında yapıldı, kaldı, şimdi kimse bunu söyleyemiyor. Amacından saptı, İstiklal Marşı her dakika bir yerde okunmaz. Çok önemlidir o. Ben bakıyorum artık herkes kanıksadı, o bir yerle oynuyor, biri bir yere bakıyor Bir ciddiyeti kalmadı" diyen Vural, "Bu kadar milliyetçi geçinip milliyetçi olmayan ülkelerden biriyiz. Niye getiriyorsun bu kadar yabancıyı çok milliyetçiysen (milli takım), futbol insanla oynanan bir oyun" ifadesini kullandı.

Vural, futbol takımlarında ise yabancı sınırına karşı olduğunu dile getirdi.