Yılmaz Özdil kitabını Sedat Peker için imzaladı: 'Varlığıyla onur duyduğum...'

Gazeteci Yılmaz Özdil, yeni kitabı ''Gaslight''ı yayımladı. Özdil, cumhuriyet tarihini anlattığı kitabını okurları için tek tek imzaladı. O isimlerden biri de ülkücü mafya Sedat Peker oldu.

Sedat Peker'in, gönderilerini sıkça paylaştığı Ersin Peker adlı sosyal medya kullancısı X platformundan yaptığı açıklamada Özdil'in Peker için imzaladığı kitabın fotoğrafını paylaştı.

''Ağabey'' olarak hitap ettiği Özdil'i ziyaret ettiğini ve imzayı bizzat aldığını belirten Ersin Peker, Özdil'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker'e ''özel selamlarını ilettiğini'' aktardı.

Kitabın kapağına atılan imzaya düşülen notta ''Varlığıyla onur duyduğum Sedar Peker ve Ersin Peker'e. Böyle gelmiş böyle gitmesin'' yazdığı görüldü.

Özdil destek vermiş, Peker 'çocuğuma adını koyacağım' demişti

Yılmaz Özdil daha önce Sedat Peker'in ifşaatlarının ''gazetecilik faaliyeti'' olduğunu savunmuş "Sedat Peker’in açıklamalarına gazetecilik faaliyeti değil diyen gazetecilerin, yazıişlerini filan boşver, matbaada paspas yapması bile sakıncalıdır…” ifadelerini kullanmıştı.

Özdil'in açıklamasını destekleyen Peker ise "Size sözüm olsun, bir oğlum daha olursa ad olarak kendisine sizin isminizi vereceğim" demişti.

Paylaşım yapıp silmişti

Yılmaz Özdil, yayına başladıktan 6 gün sonra Sözcü TV'den CHP'yi suçlayarak ayrılmış ve Sözcü gazetesiyle de ilişkisi kesilmişti.

Sedat Peker önce Yılmaz Özdil'in Sözcü gazetesinden ayrıldığına ilişkin mesajını sosyal medyadan paylaşmış, ardından Yeniçağ gazetesinin Özdil'e yaptığı çağrıyı paylaşmış, daha sonraysa paylaşımlarını silmişti.