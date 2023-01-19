Yılmaz Onay’ın anısına 'Direniş ve Tiyatro' etkinliği düzenlenecek

Tiyatrocu Yılmaz Onay, ölümünün 5. yıldönümünde Ankara’da “Direniş ve Tiyatro” adlı etkinlikte anılacak.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi ile Bilim, Sanat ve Edebiyat Derneği’nin birlikte düzenlediği etkinlikte Oğuz Gemalmaz ve Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Tuncer Tercan yer alacak.

Etkinlik 21 Ocak Cumartesi, saat 15.00’te Route Kütüphane’de gerçekleşecek.

'Emekçiden yana olan tiyatronun en önemli temsilcisi'

Etkinlikte Yılmaz Onay’ın sanat yaşamından kesitler sunacak olan Oğuz Gemalmaz şunları söyledi:

“Yılmaz Onay, emekçiden yana olan tiyatronun en önemli ve hatta devamlılığını sınıf bilinci ile sağlayan tek temsilcisi olmuştur. Toplumcu gerçekçi bir tiyatro adamı, Türkiye’de epik tiyatronun ve Brechtyen tavrın öncülerindendir. Ahmet Telli’nin söylediği gibi Değiştiren Tiyatro’yu sahnelemiştir Yılmaz Onay. Oyundan çıkan izleyici farklı bakmaktadır artık dünyaya. Yılmaz Onay oyun yazmanın yanında, Bertolt Brecht, işçi tiyatrosu ve diğer çeşitli konular üstüne dergilerde yazılar ve kuramsal kitaplar yazdı, çevirdi ve tiyatroya uyarlamalar yaptı.

Brecht oyunları ile ilgili olarak şunları söylemişti: ‘Brecht’e ilgimin giderek yükselmesi, sosyalist olarak onun dünya görüşüne ortak olmam ve o yönde geliştirdiği 'yabancılaştırma' kuramını, kendi uygulamalarımızda da çok severek kullanabilir olmamız ve nihayet zaten dünya görüşüm nedeniyle bağlı olduğum gerçekçi tutumu en iyi kuramlaştırmış bir sanat adamı olduğunu görmemdir, diyebilirim.'

9 Ocak 2018'de yaşamını sürdürdüğü Bodrum'da 80 yaşında, yaşamını tiyatroya adamış olarak, her daim emekçiden yana çarpan yüreği duran Yılmaz Onay Gündoğan Mezarlığı'na marşlarla, türkülerle defnedilmişti. Bu büyük sanatçıyı, ağabeyimizi yoldaşımızı bizde türkülerle anacağız. Özellikle gençleri onun mücadeleyle ve üretmekle geçen yaşamını dinlemeye davet ediyoruz."