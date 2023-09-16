Yılmaz Güney'in hedef alınması Yeni Şafak yazarını mutlu etti: 'Darısı Mahir’inden Deniz’ine'

1984 yılında hayatını kaybeden sosyalist senarist ve yönetmen Yılmaz Güney, bir süredir sosyal medyada çeşitli çevrelerce hedef haline gelmişti.

Tartışmalar devam ederken, AKP'li Yeni Şafak gazetesinin yazarlarından İsmail Kılıçarslan, bugünkü yazısında, Yılmaz Güney'le birlikte Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'ı da hedef aldı.

Tartışmalarda gelinen aşamadan memnuniyetini ifade eden Kılıçarslan "Görünen o ki Yılmaz Güney isimli tanrılarının fanusunda hafif bir çatlak oluştu. Darısı Mahir’inden Deniz’ine, Ertuğrul’undan bilmem kimine kadar diğer tanrı ve tanrımsıların başına. Putların devrilmesi, memleketin çok işine yarayacak çünkü" ifadelerini kullandı.