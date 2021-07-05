Yıllık enflasyon 25 ayın zirvesinde, üretici fiyatlarında büyük artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon oranını açıkladı. Haziran ayı enflasyonu 1,94 oldu. Yıllık enflasyon ise 17,53 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

TÜİK'e göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti.

Üretici fiyat endeksi yüzde 42,89

TÜİK verileri Haziran ayında üretici fiyatlarındaki yükseliş ivmesinin de hız kesmeden devam ettiğini gösterdi. Buna göre üretici fiyat endeksi (ÜFE) Haziran'da yıllık yüzde 42,89 oldu. Böylelikle üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki fark da zirveye yükseldi. Üretici fiyatlarında bir önceki aya göre ise yüzde 4,01'lik artış izlendi.



En yüksek artış ulaştırma, ev eşyası ve gıdada

Tüketici fiyatlarında bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 26,29 ile ulaştırma, yüzde 25,69 ile ev eşyası ve yüzde 19,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Yıllık en düşük artış ise yüzde 2,01 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,13 ile haberleşme, yüzde 7,05 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 10,86 ile eğitim oldu.

Aylık düşüş gösteren tek grup alkollü içecek ve tütün

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,35 ile haberleşme, yüzde 0,80 ile sağlık ve yüzde 0,88 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2021 yılı haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,50 ile ev eşyası, yüzde 4,46 ile eğlence ve kültür ve yüzde 3,82 ile lokanta ve oteller oldu. Haziran 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 55 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 306 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,44, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,87 artış gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, geçtiğimiz ay enflasyon 0,89 olmuş, yıllık fiyat artışı yüzde 16,59 olarak gerçekleşmişti.

Enflasyon Araştırma Grubu: Altı aylık enflasyon oranı yüzde 19,16

Öte yandan Enflasyon Araştırma Grubu ENAGrup da Haziran ayı enflasyon raporunu yayınladı. ENAGrup verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi Haziran ayında yüzde 3,28 arttı. Son altı aylık enflasyon oranı ise 19,16 olarak gerçekleşti.