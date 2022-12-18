Yıllardır atıl durumda olan Altınpark Yüzme Havuzu yeniden inşa edilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2011 yılında yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ve sonrasında âtıl hale gelen Altınpark Yüzme Havuzu’nun yeniden inşa edildiğini duyurdu. Yavaş, "Âtıl durumdaki Altınpark Yüzme Havuzu'nu kaderine terk etmedik. Sil baştan inşa ederek 2023 yazında vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz” dedi.

ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalara ilişkin bir videoyu sosyal medya üzerinden paylaşan Yavaş, “Âtıl durumdaki Altınpark Yüzme Havuzu'nu kaderine terk etmedik. Sil baştan inşa ederek 2023 yazında vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. 10 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yeni tesisimizde, yarı olimpik ve çocuk havuzu, spor salonu, sauna gibi birçok etkinlik alanı yer alacak” ifadelerini kullandı.

Tesis, 10 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak. 25 metre uzunluk ve 12,5 metre genişliğe sahip iki yarı olimpik yetişkin havuzu, 13 metre uzunluğunda ve 6,5 metre genişliğinde iki çocuk havuzu, macera duşu, spor salonu, sauna, fitness, buhar odası ve kafeteryanın yer alacağı tesisin, 2023 yılının yaz aylarında tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığı aktarıldı. (ANKA)