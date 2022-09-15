Yıllar sonra gelen itiraf: 'Aziz Yıldırım kö…ği yakında gününü görecek'

Sözcü yazarı Aytunç Erkin 'Aziz Yıldırım kö…ği yakında gününü görecek' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erkin, Aziz Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu'nun dönemin Cemaat üyesi hakim ve savcılarından şikayetçi olduğu bir davada okunan ifadeyi köşesine taşıdı.

İfadede gizli tanığın "… Benim düşünceme göre Gülen Cemaati 2010 yılında hükümetle savaş yapmaya karar verdi. Bu savaşta hükümet aleyhine kullanabileceği tüm bilgi ve belgeleri toplamaya başladı. Mustafa Halit Ş., bir gün benim bulunduğum ortamda, ‘Aziz Yıldırım kö…ği yakında gününü görecek' dedi ve bir yıl geçmeden Fenerbahçe Kulübü hakkında şike operasyonu başladı” dediğini aktardı.

Mosturoğlu: Sırada medya ayağı olmalı

Aziz Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu'nun avukatlığını yapan ve aynı davada tutuklanan eski Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu yeni çıkan itirafı değerlendirdi.

Mosturoğlu şunları kaydetti:

“… Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında atıf yapılan gizli tanık ifadesi son derece önemli zira ilk kez gün ışığına çıkıyor. Kamuoyu bu ifadeden ilk kez haberdar oluyor. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yapılan operasyonun bir kumpas operasyonu olduğuna gerekçeli kararında yer verdi. Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yargıtay 11. Ceza Dairesi'ne gönderilen dosyaya ait kararda, Üsküdar isimli gizli tanığın 2016 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na vermiş olduğu gizli tanık ifadesinde yapılan alıntı ile kumpas olgusu bir kez daha bir örgüt üyesinin ağzından ortaya çıkıyor.

“… Üsküdar isimli gizli tanığın ifadesi İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak ifadesine başvurulan FETÖ MİT İmamı Özgür Kaya'nın beyanları ile birebir örtüşüyor. Her iki tanık da Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yapılan kumpasın arka planında FETÖ Silahlı Terör Örgütünün olduğunu açıklıyor.

“… Örgüt bu kumpası kendi hiyerarşik yapısı içinde planlamış ve örgüt üyelerinin operasyona dair bilgisi aylar öncesinde var. Benim dikkatimi çeken husus şu: 3 Temmuz öncesinde bazı yayın mecralarında önemli spor yorumcuları tarafından da futbolda bir polis operasyonu yapılacağına dair benzer bilgiler paylaşılmıştı.

“… Bu bilgileri o gün paylaşanların söz konusu örgütün üyesi oldukları için bu bilgiye sahip olduklarını düşünüyorum. Aziz Yıldırım, kumpasın medya ayağı ile ilgili de bir suç duyurusunda bulunmuştu. Zaman zaman bizler de bu suç duyurusuna dikkat çekerek kumpasın medya ayağının aydınlatılmasına yönelik camiamızın isteğini dile getiriyoruz. Umarım bu alana da artık girilir ve özellikle spor medyası içinde halen var olduğuna inandığım örgüt uzantıları açığa çıkarılır.”