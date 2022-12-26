Yılın son kabinesi bugün toplanıyor: Gündemde 'EYT' de var

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün yılın son toplantısını alacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.

Kabine toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yapılan düzenlemelerin görüşülmesi bekleniyor. Konuyla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Kabine'yi bilgilendirmesi beklenirken, EYT'de çözümün nasıl olacağı, yaş şartının olup olmayacağı ve ne zaman Meclis'e sunulacağı gibi soruların toplantıda gündeme geleceği ifade ediliyor.